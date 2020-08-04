В Москве из-за коронавируса скончались 11 человек

Инфекция продолжают уносить жизни россиян, но не в тех количествах, как раньше.

В Москве скончались 11 человек, у которых были положительные тесты на коронавирус и поставлен диагноз «пневмония». Об этом сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 4521. Накануне говорилось о 12 жертвах коронавируса.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 861 тысячи случаев заражения. Выздороветь смогли 661 тысяча человек, летальных исходов – 14351.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге почти в четыре раза выросла суточная смертность от коронавируса. С начала пандемии в городе скончались 2 тыс. 84 человека с Covid-19, а общее число умерших по всей России составило 14 тыс. 351.