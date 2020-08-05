Кирилл Сафонов отказался работать на одной сцене с Чулпан Хаматовой

Из подписи, однако, непонятно, соответствует ли действительности информация о недовольстве Сафонова партнерством с Чулпан. Фото: Instagram @kirill_safonov

Из подписи, однако, непонятно, соответствует ли действительности информация о недовольстве Сафонова партнерством с Чулпан. Фото: Instagram @kirill_safonov

По неподтвержденной информации, актер театра «Современник» Кирилл Сафонов отказался выходить на сцену с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».

Причиной такого поведения актеры якобы является тот факт, что, по его мнению, с этой ролью лучше справляется Кристина Орбакайте, утверждает портал Woman.ru. К несчастью, из-за сложившейся ситуации артистка застряла в Майами и в новом сезоне её должна заменить Хаматова. Сам актер эту информацию не опроверг, но и не подтвердил, довольно прозрачно высказав в Instagram отношение к «информационной возне» вокруг своего имени.

Отметим, что театр «Современник» сейчас переживает не лучшие времена: один из главных актеров учреждения, Михаил Ефремов, обвиняется в смертельном ДТП, другая звезда сцены «Современника», Сергей Гармаш, со скандалом покинул стены театра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Чулпан Хаматова прокомментировала уход Гармаша из «Современника».