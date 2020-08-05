Роспотребнадзор не выявил нарушений в работе ТЦ и ТРК в Петербурге

В случае нарушения требований Роспотребнадзора комплексу может грозить закрытие на срок до 90 суток. Фото: Baltphoto

В случае нарушения требований Роспотребнадзора комплексу может грозить закрытие на срок до 90 суток. Фото: Baltphoto

В Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга совместно с представителями Роспотребнадзора начали проверять соблюдение мер санитарной безопасности в торговых центрах города.

В случае обнаружения нарушений, торговым центрам и торгово-развлекательным комплексам может грозить временное закрытие. На данный момент, правда, все проверенные ТЦ и ТРК строго соблюдают требования ведомств по противодействию распространению коронавируса. За текущую неделю были проинспектированы комплексы в Невском и Красногвардейском районах Петербурга.

В частности, власти проверяют наличие средств индивидуальной защиты у работников и посетителей, соблюдение гражданами социальной дистанции, регулярную дезинфекцию помещений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области вернулись к работе фуд-корты на территории ТЦ.