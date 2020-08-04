В Ленобласти возобновляют работу МФЦ и фуд-корты в торговых центрах

В Ленобласти возобновляют работу МФЦ и фуд-корты в торговых центрах
МФЦ оказывают полный перечень услуг без предварительной записи. Фото: Pixabay

В Ленобласти снимают ограничения по работе заведений общественного питания и МФЦ. Сегодня власти региона объявили о введении новых послаблений по Covid-19.

Со вторника, 4 августа, возобновили работу многофункциональные центры, которые оказывают полный перечень услуг без предварительной записи.Как сообщили в правительстве региона, в «желтой» зоне с сегодняшнего дня открываются фуд-корты, расположенные в торговых центрах.

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Напомним, при посещении ТЦ и МФЦ остается обязательным использование средств индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество заболевших коронавирусом в Ленобласти превысило 6 тыс. человек.

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В Ленобласти возобновляют работу МФЦ и фуд-корты в торговых центрах
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