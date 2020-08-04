Количество заболевших коронавирусом в Ленобласти превысило 6000 человек

Количество заболевших коронавирусом в Ленобласти превысило 6000 человек
Коронавирус. Фото: pixabay

В Ленинградской области продолжают выявлять коронавирусных больных.

Информацию о инфицированных патогеном в 47 регионе предоставил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сегодня, 4 августа.

За прошедшие сутки в регионе выявили 32 новых случая болезни. С каждым днем количество новых пациентов становится все меньше.

Также, за сутки удалось излечиться от вируса 12 ленинградцам.

Стоит отметить и то, что статистика смертности не пополняется уже с 25 июля. За весь период эпидемии в Ленобласти скончалось 56 человек.

С начала эпидемии в Ленобласти зафиксировано 6022 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 18 млн случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире. В тройке стран-лидеров в антирейтинге по заболеваемости по-прежнему остались США, Бразилия и Индия.

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Количество заболевших коронавирусом в Ленобласти превысило 6000 человек