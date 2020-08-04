Количество заболевших коронавирусом в Ленобласти превысило 6000 человек

В Ленинградской области продолжают выявлять коронавирусных больных.
Информацию о инфицированных патогеном в 47 регионе предоставил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сегодня, 4 августа.
За прошедшие сутки в регионе выявили 32 новых случая болезни. С каждым днем количество новых пациентов становится все меньше.
Также, за сутки удалось излечиться от вируса 12 ленинградцам.
Стоит отметить и то, что статистика смертности не пополняется уже с 25 июля. За весь период эпидемии в Ленобласти скончалось 56 человек.
С начала эпидемии в Ленобласти зафиксировано 6022 случаев коронавирусной инфекции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 18 млн случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире. В тройке стран-лидеров в антирейтинге по заболеваемости по-прежнему остались США, Бразилия и Индия.