Под Всеволожском кто-то украл сейф из ломбарда и бросил его на улице

Под Всеволожском кто-то украл сейф из ломбарда и бросил его на улице
Злоумышленник украл сейф. Фото: flickr.com

Злоумышленник вынес из ломбарда во Всеволожском районе сейф, в котором были 4 млн рублей. Однако что-то, по всей видимости, пошло не так — похититель бросил его на дороге.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ночь на вторник, 4 августа, в полицию обратилась заведующая ломбардом и сообщила о краже. По ее словам, неизвестный проник в ломбард на цокольном этаже жилого дома на улице Иоанна Кронштадтского в деревне Старая. Его добычей стал сейф, в котором лежали 4,155 млн рублей.

Сейф с деньгами нашли уже через несколько часов. Металлический ящик с деньгами находился в нескольких метрах от ломбарда. Что заставило злоумышленника бросить сейф — неизвестно.

Видеонаблюдение в окрестностях отсутствует. Открыто уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудник ритуальной службы крал у семьи покойников деньги на похороны.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кража ленобласть ломбард сейф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 18 человек
В историческом доме Шпалерной мануфактуры нашли незаконную сауну
Посетитель магазина в Петербурге подрался с персоналом за колбасу
Жители Ульянки собирают жалобы на запах гари
Ладожский мост на «Коле» разведут ради судна «Нереис»
Готовили 10 лет: выставка художественных работ Цоя открылась в Петербурге
Под Всеволожском кто-то украл сейф из ломбарда и бросил его на улице
Задолжавшая 10 млн рублей компания не хочет возвращать деньги из-за ...