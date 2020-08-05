Под Всеволожском кто-то украл сейф из ломбарда и бросил его на улице

Злоумышленник вынес из ломбарда во Всеволожском районе сейф, в котором были 4 млн рублей. Однако что-то, по всей видимости, пошло не так — похититель бросил его на дороге.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ночь на вторник, 4 августа, в полицию обратилась заведующая ломбардом и сообщила о краже. По ее словам, неизвестный проник в ломбард на цокольном этаже жилого дома на улице Иоанна Кронштадтского в деревне Старая. Его добычей стал сейф, в котором лежали 4,155 млн рублей.

Сейф с деньгами нашли уже через несколько часов. Металлический ящик с деньгами находился в нескольких метрах от ломбарда. Что заставило злоумышленника бросить сейф — неизвестно.

Видеонаблюдение в окрестностях отсутствует. Открыто уголовное дело.

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