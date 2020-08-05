В Петербурге сотрудник ритуальной службы крал у семьи покойников деньги на похороны

В Петербурге сотрудник ритуальной службы крал у семьи покойников деньги на похороны
Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com

Прокуратура Выборгского района признала виновным в неоднократном присвоении денежных средств сотрудника ООО «Ритуальная служба «Обряд».

По информации пресс-службы городской прокуратуры, злоумышленник, получая деньги от родственников умерших, уверял их в исполнении всех обязательств и оказании необходимых в такой ситуации услуг. Однако впоследствии он попросту подделывал платежные документы и присваивал средства, оставляя без оплаты заказанные мероприятия.

Организация, во избежание нарушения прав граждан, была вынуждена оказать услуги возмущенным клиентам бесплатно. Таким образом сотрудник причинил ритуальной службе ущерб на сумму более 90 тысяч рублей. Уголовное дело передано в Выборгский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продавец БАДов обманул женщину на 250 тысяч рублей.

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