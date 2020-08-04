Продавец БАДов, обманувший петербурженку на 250 тыс., предстанет перед судом

Мужчина придумал покупательнице болезнь, от которой и предложил спасение в виде добавок.

Мошенник, который продал петербурженке БАДы на 250 тысяч рублей, предстанет перед судом в ближайшее время. Прокуратура Пушкинского района уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, злоумышленник продавал дешевые добавки, выдавая их за дорогие лекарства. БАДы, стоящие три тысячи рублей, он реализовал за 250 тысяч рублей, внушив петербурженке, что она больна и ей срочно нужны таблетки.

Материалы дела уже переданы в суд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге судят главу ОПГ, продававшей ветеранам БАДы под видом лекарств.