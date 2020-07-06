В Петербурге судят главу ОПГ, продававшей ветеранам БАДы под видом лекарств

Перед судом в Петербурге предстанет руководитель организованной преступной группы. Его обвиняют в 17 эпизодах мошенничества в отношении пенсионеров и ветеранов. Следствие полагает, что члены ОПГ продавали БАДы под видом лекарств.

По версии следствия, участники ОПГ действовали с июня 2017 года по июль 2018 года. Обвиняемые убеждали пожилых людей в том, что они тяжело больны и могут умереть без лекарств. Пенсионеры поддавались внушению и приобретали биологически активные добавки по завышенным ценам.

«Кроме того, члены преступной группы предлагали ветеранам Великой Отечественной войны приобрести дорогостоящие и якобы эффективные лекарства на льготных условиях», — сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Общий ущерб оценивается в 2,7 млн рублей. Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы в скором времени будут направлены в Невский районный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других членов ОПГ продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в краже имущества у пенсионеров. В квартиры к ним он проникал под видом продавца элитного постельного белья.