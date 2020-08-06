После стрельбы в парадной на Большевиков возбудили дело

После стрельбы в парадной на Большевиков возбудили дело
На проспекте Большевиков открыли стрельбу. Фото: unsplash.com

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как неизвестная повздорила с жительницей проспекта Большевиков. Конфликт закончился уголовным делом.

Инцидент произошел прямо в парадной дома. Хозяйка одной из квартир ругалась с неизвестной женщиной. Тогда первая начала стрелять в ее сторону. Судя по всему, это был газовый пистолет.

По статье «Хулиганство» возбудили уголовное дело. Подозреваемую в настоящее время ищет полиция.

Ранее gazeta.spb.ru писала о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Волгограда после того, как он открыл стрельбу из автомата под ЗСД.

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