После стрельбы в парадной на Большевиков возбудили дело

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как неизвестная повздорила с жительницей проспекта Большевиков. Конфликт закончился уголовным делом.

Инцидент произошел прямо в парадной дома. Хозяйка одной из квартир ругалась с неизвестной женщиной. Тогда первая начала стрелять в ее сторону. Судя по всему, это был газовый пистолет.

По статье «Хулиганство» возбудили уголовное дело. Подозреваемую в настоящее время ищет полиция.

Ранее gazeta.spb.ru писала о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Волгограда после того, как он открыл стрельбу из автомата под ЗСД.