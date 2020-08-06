Пожилая петербурженка перевела «банковским мошенникам» более 600 тысяч

Пожилая петербурженка перевела &#171;банковским мошенникам&#187; более 600 тысяч
Женщина лишилась крупной суммы. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга местная жительница стала жертвой «банковских мошенников». Пенсионерка перевела злоумышленникам более 600 тыс. рублей.

Инцидент произошел во вторник, 4 августа. В отдел полиции обратилась 68-летняя женщина. Она рассказала, что ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил о попытке несанкционированного списания денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк России».

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, злоумышленник убедил пенсионерку перевести 631 тыс. рублей. Женщина перевела деньги на пять разных номеров.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник вынес из квартиры пенсионерки на Лиственной 580 долларов. Прибывшие правоохранители изъяли с места происшествия следы пальцев рук.

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