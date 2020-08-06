Пьяная петербурженка потеряла сына, его несколько часов искала вся полиция района

В Петродворцовом районе вся полиция несколько часов искала пропавшего шестилетнего ребенка. Мать отпустила малыша на площадку одного.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне 5 августа. Жительница города Ломоносов вечером позвонила в полицию и заявила, что ее 6-летний сын пропал. Мальчик, по ее словам, ушел гулять на детскую площадку, а в последний раз его видели с другой парой, которая гуляла со своим ребенком.

На поиски малыша бросили весь личный состав, патрульные наряды. Искали ребенка без матери – дверь она не открывала. Правоохранители предположили, что она была пьяна.

Вскоре ребенка все же удалось найти – он в одиночестве гулял неподалеку от места пропажи. Объявилась и мать. Ее с признаками алкогольного опьянения доставили в отдел полиции.