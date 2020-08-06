Пьяная петербурженка потеряла сына, его несколько часов искала вся полиция района

Пьяная петербурженка потеряла сына, его несколько часов искала вся полиция района
Пропавший ребенок. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В Петродворцовом районе вся полиция несколько часов искала пропавшего шестилетнего ребенка. Мать отпустила малыша на площадку одного.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне 5 августа. Жительница города Ломоносов вечером позвонила в полицию и заявила, что ее 6-летний сын пропал. Мальчик, по ее словам, ушел гулять на детскую площадку, а в последний раз его видели с другой парой, которая гуляла со своим ребенком.

На поиски малыша бросили весь личный состав, патрульные наряды. Искали ребенка без матери – дверь она не открывала. Правоохранители предположили, что она была пьяна.

Вскоре ребенка все же удалось найти – он в одиночестве гулял неподалеку от места пропажи. Объявилась и мать. Ее с признаками алкогольного опьянения доставили в отдел полиции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб Петродворцовый район полиция ребенок


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы собирают деньги на операцию сбитому на КАД псу Дружку
В Тосненском районе пожарные час тушили горящий дом
В Кингисеппском районе поймали любителя болотоходов
Абитуриент принес мобильник на ЕГЭ по математике и оказался в суде
Инвестпроекты Петербурга заинтересовали крупнейшие китайские корпорации
Пьяная петербурженка потеряла сына, его несколько часов искала вся полиция района
Названы районы-лидеры по вводу жилья в июле в Петербурге
Водитель легковушки ответит перед судом за ДТП с мотоциклистом на Бабушкина