Петербуржцы собирают деньги на операцию сбитому на КАД псу Дружку

В Петербурге местные жители спасают собаку, которую неизвестный сбил на КАД, а потом бросил пса умирать. Теперь животному нужна дорогая операция.

Группу в социальной сети «ВКонтакте» местные жители назвали «Помощь Дружку». Пса на КАД несколько дней назад подобрали на участке между проспектом Культуры и торговым центром «Мега Парнас».

Неизвестный сбил собаку и скрылся с места ДТП. На животном был ошейник. Очевидцы отмечают, что собака довольна ухожена.

Неравнодушные горожане отвезли пса в больницу. Выяснилось, что собаке требуется операция стоимостью более 30 тысяч рублей, а также средства для содержания в стационаре и капельниц.

Сейчас пострадавший находится в стационаре, а горожане собирают средства на лечение.

Ранее gazeta.spb.ru писала о выводах ученых, согласно которым собаки также воспринимают человеческую речь, как и люди.