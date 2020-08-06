В Петербурге задержали троих наркосбытчиков

В Петербурге задержали троих наркосбытчиков
В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Северной столице полицейские пресекли деятельность наркосбытчиков. Было изъято около килограмма запрещенного вещества и более двухсот кустов растительного наркотика.

Во вторник, 4 августа, стражи порядка задержали подозреваемого в культивировании наркосодержащих растений для дальнейшего сбыта. Им оказался ранее судимый 50-летний уроженец Воркуты.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, было установлено, что злоумышленник привлек двух граждан — 37-летнего уроженца Магадана и 35-летнего петербуржца для помощи в выращивании запрещенного растения.

В ходе розыскных мероприятий в поселке Песочный Курортного района Петербурга, в Ломоносовском и Выборгском районах Ленобласти были обнаружены и изъяты 981 гр наркотического средства и 236 кустов растительного наркотика. Полицейские также обнаружили спецоборудование, парники и удобрения.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Задержанных заключили под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что испанец отсидит 14 лет в тюрьме за торговлю наркотиками в Петербурге.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб происшествия


 

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