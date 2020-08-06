В Петербург привезли 18 тысяч хищных клопов из Италии

Клопы успешно отправились к получателю. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Клопы успешно отправились к получателю. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В петербургском аэропорту в четверг, 6 августа, приземлился «опасный» груз — 18 тысяч хищных клопов, привезенных из Италии.

Необычных насекомых доставили в Россию по заказу компании, которая базируется в Ленинградской области и занимается выращиванием плодовых и ягодных культур. О ввозе «опасных» клопов рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Специалисты проверили поступивший груз и, не выявив нарушений, успешно отправили клопов к получателю.

Отметим, что размер хищных клопов-энтомофагов составляет до 3 мм. Они являются полезными насекомыми, так как питаются тлей, белокрылками и другими вредителями. Таким образом, они необходимы организации для защиты своей продукции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Россельхознадзора проверили ввезенные в Россию 2 тонны авокадо.