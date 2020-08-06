В Петербурге заработали парки аттракционов и разрешены массовые мероприятия

С 8 августа в Петербурге разрешается работа парков аттракционов, расположенных под открытым небом, а также проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий.

Безусловно, возвращение парков к работе и возобновление массовых мероприятий возможно только при соблюдении требований Роспотребнадзора по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, на территории парков посетители могут находиться только в защитных масках (на самих аттракционах их использование необязательно). Также кассы и стойки администраторов должны быть оснащены защитными экранами, а пространство парков — специальной разметкой, напоминающей о необходимости соблюдений социальной дистанции в 1,5 метра.

Для организации и проведения мероприятий все участники должны иметь при себе маски и соблюдать полутораметровую дистанцию. Также последние коррективы в Постановление №121 обязывают владельцев ТЦ и ТРК следить за тем, чтобы посетители находились на территории комплексов в масках и перчатках.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор порекомендовал властям Петербурга смягчить ограничения по коронавирусу.