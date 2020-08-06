Инспекторы ГАТИ выявили нарушения в пяти ТЦ Петербурга

Специалисты ГАТИ проверили соблюдение торговыми центрами и торгово-развлекательными комплексами санитарно-эпидемиологических требований, направленных на борьбу с распространением COVID-19.

За неделю инспекторы ведомства осмотрели десять ТРК в различных районах Санкт-Петербурга. Специалисты отмечают, что хотя в большинстве случаев все требования соблюдаются, половина объектов допустила отдельные нарушения. К примеру, в ТРЦ «Континент» на Бухарестской заметили работающий фуд-корт и каток. Однако выявленные несоответствия требованиям Роспотребнадзора были сразу же устранены.

В список нарушителей также попали ТРЦ «Гулливер», ТРЦ «Атмосфера», ТРЦ «Международный» и ТРЦ «Лиговъ». Владельцам комплексов грозят штрафы от 200 до 300 тысяч рублей. Среди тех, кто ответственно относится к новым нормам санитарной безопасности: ТРЦ «Южный полюс», ТРЦ «Монпансье», ТРЦ «Европолис», ТРЦ «Питер-Радуга», ТРЦ «Питер».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор не нашел нарушений в проинспектированных им ТЦ и ТРК в Невском и Красногвардейском районах Петербурга.