Билл Гейтс предупредил о глобальном кризисе страшнее пандемии COVID-19

Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс уверен, что экологический кризис повлечет за собой большее число жертв, чем пандемия коронавирусной инфекции.

Предприниматель написал в своем блоге, что такая проблема, как изменение климата, может стать столь же ужасным бедствием, что и пандемия COVID-19. По его словам, несмотря на то, что более высокие температуры кажутся людям далеким будущим, это не делает им менее серьезной проблемой. Гейтс заявил, что население планеты должно уже сейчас приложить усилия для того, чтобы избежать самых ужасных климатических последствий. И это, по его словам, будет единственным способом предотвращение климатической катастрофы.

Гейтс пишет, что для этого необходимо активно работать над созданием и внедрением инноваций, которые позволят устранить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Он также подчеркнул, что к 2100 году повышение глобальных температур может привести к результату, который будет превышать смертность от COVID-19 в пять раз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые предсказали крах цивилизации с вероятностью в 90%.