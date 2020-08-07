Петербуржцев продолжают кусать клещи: 700 случаев за неделю

В летнее время клещи наиболее активно пытаются атаковать жителей Петербурга.

В период с 27 июля по 2 августа за медицинской помощью на территории города из-за укусов членистоногих вредителей обратились 760 жителей Северной столицы. Из них 118 человек — несовершеннолетние. Речь идет о непосредственном присасывании насекомых.

Именно в Петербурге клещи умудрились укусить 101 человека. В очередной раз больше всего пострадавших было зафиксировано в Курортном районе — жертвами опасных насекомых стали 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу.

Что касается болезней, которые переносят клещи, то энцефалитом заразилось двое человек. Клещевой иксодовый боррелиоз диагностировали в 8 случаях из общего числа обращений. Отметим, что детей данные болезни, к счастью, обошли стороной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что клещи покусали уже более четырех тысяч жителей Ленобласти.