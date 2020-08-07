В Петербурге появится «Почтовый квартал», стали известны подробности

В Петербурге появится &#171;Почтовый квартал&#187;, стали известны подробности
Максим Акимов и Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Администрация Петербурга и «Почта России» согласовали параметры новой площадки, которую возведут на территории между Исаакиевским собором и Новой Голландией.

Соответствующий документ опубликован на портале антикоррупционной экспертизы. Стоимость проекта составила 6 млрд рублей.

По предварительной концепции в новом общественном пространстве появится площадка для променад-концертов, музей современного искусства, политехнический музей и гастрономическое пространство. Также там может появиться концертная площадка – аналог лондонского «Альберт-Холла».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Северной столицы Александр Беглов и гендиректор «Почты России» Максим Акимов обсудили дальнейшее существование Почтового квартала в городе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб почта россии почтовый квартал


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Финляндия останется закрытой для российских туристов до сентября
Будет служить: суд отказал петербуржцу по иску к призывной комиссии в Петербурге
«Яндекс.Драйв» рассказал, что значат красные метки в аккаунтах пользователей
Двое петербуржцев отделались «условкой» за стрельбу по нигерийцам ...
Renault насмерть сбил женщину на Южном полукольце
Во дворе на Ленсовата сгорел Porsche Cayenne, очевидцы говорят о поджоге
В Петербурге появится «Почтовый квартал», стали известны подробности
СК начал проверку после падения ребенка с прогулочного корабля в Петербурге