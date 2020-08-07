В Петербурге появится «Почтовый квартал», стали известны подробности

Администрация Петербурга и «Почта России» согласовали параметры новой площадки, которую возведут на территории между Исаакиевским собором и Новой Голландией.

Соответствующий документ опубликован на портале антикоррупционной экспертизы. Стоимость проекта составила 6 млрд рублей.

По предварительной концепции в новом общественном пространстве появится площадка для променад-концертов, музей современного искусства, политехнический музей и гастрономическое пространство. Также там может появиться концертная площадка – аналог лондонского «Альберт-Холла».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Северной столицы Александр Беглов и гендиректор «Почты России» Максим Акимов обсудили дальнейшее существование Почтового квартала в городе.