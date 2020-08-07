Дралась и ругалась: пьяной пассажирке не дали сесть в самолет из Петербурга до Москвы

Дралась и ругалась: пьяной пассажирке не дали сесть в самолет из Петербурга до Москвы
Авиадебоширка в Пулково. Фото: УТ МВД России по СЗФО

В Пулково задержали пьяную авиадебоширку, которая устроила скандал в аэропорту. Она пыталась сесть на рейс, но вела себя агрессивно.

Об том сообщает УТ МВД России по СЗФО. Уточняется, что задержана была 34-летняя жительница Московской области. Она была пьяной и пыталась сесть на борт самолета до Москвы.

Когда ее вели в дежурную часть, чтобы составить протокол, она ругалась, вела себя агрессивно и даже несколько раз ударила правоохранителя по лицу.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что пассажирка находилась в состоянии опьянения. В отношении нее составили административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что автобусный маршрут, который связывает Пулково и станцию метро «Московская», уменьшит интервалы движения.

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