В фонды РБН передали в дар книгу «Анатолий Рахлин. Тренер»

В фонды РБН передали в дар книгу &#171;Анатолий Рахлин. Тренер&#187;
Книги изданы на шести языках. Фото: gov.spb.ru

В Российской национальной библиотеке прошел День памяти Анатолия Рахлина, в его программу вошла торжественная церемония передачи в фонд библиотеки новых изданий книги «Тренер».

Книга, посвященная Анатолию Рахлину, заслуженному тренеру России по дзюдо, основателю спортклуба дзюдо «Турбостроитель», известному тем, что у него в детстве и юности занимался будущий российский лидер Владимир Путин, получила большую популярность за пределами нашей страны. Автор — Михаил Рахлин, сын советского и российского тренера по дзюдо.

Как сообщили на сайте администрации города, книги изданы на шести языках: русском, английском, немецком, испанском, японском и китайском. В основу книги легли воспоминания родных, коллег и учеников Анатолия Рахлина.

Губернатор города Алексанжр Беглов рассказал, что Анатолий Рахлин был одним из самых ярких наставников дзюдо в Северной столице. И напомнил, что тренер пережил в осажденном Ленинграде все 900 дней блокады и это страшное время научило его умению побеждать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве прошел ежегодный юношеского турнира по дзюдо памяти Анатолия Рахлина.

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