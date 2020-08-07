В фонды РБН передали в дар книгу «Анатолий Рахлин. Тренер»

В Российской национальной библиотеке прошел День памяти Анатолия Рахлина, в его программу вошла торжественная церемония передачи в фонд библиотеки новых изданий книги «Тренер».

Книга, посвященная Анатолию Рахлину, заслуженному тренеру России по дзюдо, основателю спортклуба дзюдо «Турбостроитель», известному тем, что у него в детстве и юности занимался будущий российский лидер Владимир Путин, получила большую популярность за пределами нашей страны. Автор — Михаил Рахлин, сын советского и российского тренера по дзюдо.

Как сообщили на сайте администрации города, книги изданы на шести языках: русском, английском, немецком, испанском, японском и китайском. В основу книги легли воспоминания родных, коллег и учеников Анатолия Рахлина.

Губернатор города Алексанжр Беглов рассказал, что Анатолий Рахлин был одним из самых ярких наставников дзюдо в Северной столице. И напомнил, что тренер пережил в осажденном Ленинграде все 900 дней блокады и это страшное время научило его умению побеждать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве прошел ежегодный юношеского турнира по дзюдо памяти Анатолия Рахлина.