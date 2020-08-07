Власти Петербурге поддержат РНБ в реализации сразу нескольких проектов

Библиотека, например, примет участие в крупнейших культурных мероприятиях города.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 7 августа, встретился с генеральным директором Российской национальной библиотеки Александров Вершининым. Они обсудили, как сделать взаимодействие властей и учреждения более продуктивным. Глава города отметил, что РНБ обязательно примет участие в Петербургском международном культурном форуме, где удивит всех. Об этом сообщили в Смольном.

Во время визита Беглова ему показали, как в библиотеке бережно относятся к книгам и уникальным изданиям и рукописям. Напоминаем, что в РНБ хранятся в том числе издания XIV-XV веков, например, библиотека Вольтера — коллекцию, приобретенную Екатериной II после смерти этого писателя и философа.

Всего в РНБ хранятся восемь тысяч томов. Библиотека считается одной из самых крупных в мире.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские библиотеки уберут из общего доступа книги 18+.