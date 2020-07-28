Российские библиотеки уберут из общего доступа книги 18+

Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям. Фото: Pixabay

Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям. Фото: Pixabay

Российские библиотеки при формировании фондов обяжут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей.

Соответствующий приказ был подготовлен Министерством культуры. Так, несовершеннолетним не должна быть доступна литература с отметкой 18+. Помимо этого, им не будут выдаваться книги с маркировкой «запрещено для детей».

Как сообщили на официальном портале правовой информации, сотрудники должны будут предложить несовершеннолетним читателям книгу, соответствующую их возрасту, в случае выбора неподходящей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что усадьбу Всеволжских превратят в библиотеку русской литературы. В здании организуют книгохранилище с системой климат-контроля и читальным залом.