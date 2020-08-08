На Седова после аварии приехала реанимация

В аварии мог пострадать человек. Фото: vk.com/spb_today

В аварии мог пострадать человек. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы уверяют, что все остались живы, но нет уверенности в том, что нет пострадавших.

Авария произошла на улице Седова в Невском районе в пятницу, 7 августа. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Недалеко от дома номер 51 столкнулись легковой автомобиль и самосвал – первый догнал второго. В результате машина получила повреждения, на место вызвали сотрудников экстренных служб.

По предварительным данным, все остались живы, но кто-то мог получить травмы после жесткого инцидента. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Просвещения после аварии госпитализировали трех пострадавших. Состояние сразу двух пациентов оценивается как тяжелое.