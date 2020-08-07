На Просвещения после аварии госпитализировали трех пострадавших

На Просвещения после аварии госпитализировали трех пострадавших
В аварии пострадали три человека. Фото: Гугл Карты

Состояние сразу двух пациентов оценивается как тяжелое.

В Калининском районе на проспекте Просвещения 7 августа произошла авария, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщили в ГИБДД по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, «ВАЗ-21113» врезался в столб, после чего его отбросило в сторону припаркованного автомобиля. Без жертв не обошлось – травмы получил водитель отечественной легковушки, а также двое пассажиров. Первый находится в состоянии средней тяжести, других увезли в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Просвещения машина вылетела на тротуар и сбила пешехода. На место прибыли медики, о состоянии пострадавшего пока информации нет.

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