На Просвещения машина вылетела на тротуар и сбила пешехода

В ДТП пострадал один человек. Фото: vk.com/spb_today

В ДТП пострадал один человек. Фото: vk.com/spb_today

На место прибыли медики, о состоянии пострадавшего пока информации нет.

На Просвещения сегодня, 7 августа, недалеко от станции метро «Гражданский проспект» произошла авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Там по непонятной причине два автомобиля оказались на тротуаре – по предварительным данным, произошло столкновение. В результате под колеса одной из машин угодил пешеход, получивший травмы, но насколько серьезные – не уточняется.

На место уже прибыли сотрудники МЧС и медики. Пострадавшего госпитализировали. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мотоциклист попытался избежать ДТП на Литейном мосту, но рухнул под колеса KIA. Водитель иномарки решил не останавливаться, а просто уехать с места происшествия.