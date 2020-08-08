На Маршала Тухачевского загорелась стиральная машина: пострадали три женщины

Тушить квартиру отправились 12 человек.

На улице Маршала Тухачевского загорелась стиральная машина в пятницу, 7 августа. Об этом рассказали в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Спасатели получили информацию о возгорании в девять часов вечера и тут же отправились на помощь. На место прибыло 12 человек и три единицы техники.

Площадь возгорания составила один квадратных метр. Справиться с огнем удалось всего за полчаса. В результате инцидента пострадали три женщины, одна из них находится в состоянии средней тяжести — горожанка отравилась углекислым газом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Просвещения после аварии госпитализировали трех пострадавших. Состояние сразу двух пациентов оценивается как тяжелое.