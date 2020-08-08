Бузова живет в самом дорогом отеле в Сочи

Бузова живет в самом дорогом отеле в Сочи
Бузова и Манукян встречаются год. Фото: скрин YouTube

Бузова живет в самом дорогом отеле в Сочи

Певица Ольга Бузова отправилась в Сочи 7 августа. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Артистка отметила, что едет на курорт не просто так, а чтобы отметить первую годовщину отношений с блогером Давидом Манукяном.

«Наш день»,

– подписала снимок Бузова.

В «сториз» звезда показала свой шикарный номер в пятизвездочном отеле, расположенном в Красной поляне. Там ее ждал приятный сюрприз: букет роз и романтический завтрак.

Напоминаем, что в сети ходили слухи о расставании Бузовой и Манукяна, так как они перестали делиться общими фотографиями и видео. Судя по всему, хейтеры были неправы и у пары все хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова рассказала, как получила травму на шоу «Ледниковый период». Телеведущая уже научилась выполнять примитивные поддержки, а скольжение по льду становится лучше с каждой тренировкой.

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