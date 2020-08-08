Циклон и антициклон борются за погоду в Петербурге: суббота будет жаркой, но дождливой

В Петербурге развернулось противостоянии двух атмосферных образований – соперничают циклон и антициклон.

Об этом сообщает ведущий специалист в ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. По его словам, в субботу, 8 августа, погоду в Северной столице определит соперничество двух атмосферных образований.

С запада на погоду будет влиять антициклон. За счет него установится довольно высокий температурный фон до +25 в Петербурге и до +27 – в Ленинградской области.

Циклон с юго-востока обеспечит Петербургу небольшие дожди. Уточняется, что ветер при этом будет дуть со скоростью до 8м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржцам не стоит ждать жару в августе в этом году. Примечательно, что именно в августе 10 лет назад в Петербурге была зафиксирована самая высокая температура воздуха – больше 37 градусов.