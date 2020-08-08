Дегтярев заявил, что не разрешал чиновникам Хабаровского края полеты бизнес-классом

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что не разрешал местным чиновникам полеты в командировки бизнес-классом.

В своем телеграм-канале он призвал не верить фейкам.

«С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: эконом-класс»,

— отметил он.

Перед этим официальный интернет-портал нормативных правовых актов Хабаровского края опубликовал проект, по которому местным чиновникам компенсируются расходы на проезд по территории Россиии не выше «стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса».

По данным пресс-службы регионального правительства, сейчас выясняется, как этот документ мог появиться на портале без согласования с Дегтяревым.

Напомним, Михаил Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июня. Он сменил Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.