Дворы Публички станут частью интеллектуально-букинистического района

Дворы Российской национальной библиотеки превратятся в единое книжное общественно-культурное пространство. Этот вопрос обсудили на встрече гендиректор РНБ Александр Вершинин и глава комитета по туризму Петербурга Сергей Корнеевю

В Петербурге приступили к разработке «новой туристической географии». По программе современные креативные пространства города будут вовлечены в экскурсионные маршруты.

Город поделят на тематические зоны, и РНБ станет главной частью «интеллектуально-букинистического района», в который также войдут Михайловский манеж, библиотека Маяковского и книжный магазин «Подписные издания».

Кроме того, планируется также создание «Арт-района», в который войдут Новая Голландия, ГЦСИ, ЦВЗ «Манеж» и будущий креативный кластер «Почтовый квартал». Также будут созданы «Дизайн-квартал» (Академия Штиглица и её музей), креативно-досуговый район (набережная Карповки рядом с Ленполиграфмашем), Научно-познавательный район (между Люмьер-Холлом и пространством «Ткачи»).

Как сообщает Городское туристско-информационное бюро, эти планы будут представлены на Санкт-Петербургском международном туристическом и культурном форуме, а открыть для посещения первый двор предполагается ко дню рождения города и Международному дню библиотек, 27 мая.

Напомним, 7 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с гендиректором РНБ Александром Вершининым. Они обсудили, как сделать взаимодействие властей и учреждения более продуктивным.