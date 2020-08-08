В доме на Лесном, где рухнул балкон, еще один укрепили деревянными конструкциями

В доме на Лесном проспекте, д. 37 к. 1, где обрушился балкон, провели контраварийные мероприятия: балкон на втором этаже, на который упал балкон третьего этажа, укрепили деревянными конструкциями.

Напомним, балкон третьего этажа упал накануне, когда этажом ниже демонтировали лоджию. Пострадали трое рабочих.

Контраварийные мероприятия провел Фонд капитального ремонта силами подрядчика — организации ООО «ПСК-Реконструкция».

Пока работы на объекте приостановят на неделю. За это время спецкомиссия ФКР, в состав которой входит и проектировщик, определит, как демонтировать оставшиеся балконы.

При этом приостановка работ не повлияет на сроки окончания капремонта. Работы проводятся согласно краткосрочному плану 2020 года. Будут отремонтированы 28 аварийных балконов.