Авария в Понтонном обернулась гибелью водителя Ford Focus

Днем в субботу, 8 августа, мужчина насмерть разбился в ДТП в Колпинском районе Петербурга. Участниками аварии стали две иномарки.

Согласно предварительной информации УГИБДД по Петербургу, все произошло примерно в 13:50 у дома №3 по улице Южная в поселке Понтонный. Автомобиль «Форд Фокус», за рулем которого был 48-летний водитель, поворачивал налево, но не уступил дорогу встречной иномарке «Мерседес МЛ», который вел 52-летний водитель.

Столкновения избежать не удалось. В результате дорожного происшествия водитель «Форда» получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия. Второй участник ДТП находится в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Седова после аварии приехала реанимация.