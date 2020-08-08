Петербургскую панк-группу задержали за концерт в кузове «Газели» на Невском

Петербургскую панк-группу задержали за концерт в кузове &#171;Газели&#187; на Невском
Музыканты устроили концерт в грузовике на Невском. Фото: vk.com/spb_today

Полиция задержала музыкантов из группы «Шоколадный торт» за концерт в кузове грузовика на Невском проспекте.

Об этом рассказали местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники ГИБДД не оценили задумку музыкантов, которые устроили перфоманс на проезжей части на главной магистрали Петербурга. «Газель» молодых исполнителей остановили рядом с Домом книги на Невском. В результате они оказались задержаны и отправились в отдел полиции.

По словам очевидцев, в кузове грузовика были установлены видеокамеры, которые транслировали концерт в прямой эфир. Сами музыканты исполняли свой репертуар с импровизированной сцены в «Газели».

Фото: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяной пассажирке не дали сесть в самолет из Петербурга до Москвы.

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