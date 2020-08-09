Вход на «Диво-остров» сделали платным — 100 рублей

Жителям Петербурга придется платить 100 рублей за вход в недавно открывшийся парк аттракционов «Диво-остров».

Парк развлечений вновь открылся для посетителей в субботу, 8 августа, после долгого перерыва из-за коронавирусных ограничений. Теперь, чтобы попасть на территорию парка, посетителям придется заплатить 100 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте «Диво-острова».

Кроме того, петербуржцам придется носить защитные маски в помещениях «Диво-острова», в очередях, в накопителях и входной группе. Без маски можно находиться только на самих аттракционах.

Посетителей также просят соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заработали парки аттракционов и разрешены массовые мероприятия.