Ночью на улице Тамбасова 40 минут тушили «Газель»

Пожар начался в два часа ночи. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Пожар начался в два часа ночи. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Ночью в воскресенье, 9 августа, в Красносельском районе спасатели работали на месте автомобильного пожара.

Об этом информирует главное управление МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти. Сообщение о возгорании поступило в 2 часа 15 минут. Все произошло у дома №12 по улице Тамбасова. Тушить полыхающий автомобиль «Газель» направились пять человек личного состава и одна единица спецтехники.

Огонь охватил обшивку кузова на площади 6 квадратных метров. Как уточнили в ведомстве, спасатели справились с пожаром примерно за 40 минут — о его ликвидации сообщили в 2 часа 55 минут.

Сведения о возможных пострадавших не поступали. Сейчас специалисты проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причины возгорания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти тушат крупный пожар в цеху по производству дверей.