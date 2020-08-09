Очевидцы сообщают о горящем грузовике на проспекте Ветеранов

Ночью в воскресенье, 9 августа, в Красносельском районе Петербурга загорелся грузовик. На месте происшествия работали пять спасателей.

Об этом информирует петербургское ГУ МЧС России. Спасатели получили сообщение о возгорании в 3.13 ночи. Все произошло рядом с домом №131 на проспекте Ветеранов. Там загорелся грузовой автомобиль.

К борьбе с автомобильным пожаром привлекли пять человек личного состава. На место происшествия также направили одну спецмашину. В результате пожара огонь полностью уничтожил кабину машины.

Сотрудники ведомства справились с пожаром менее чем за 40 минут — его потушили в 3.51. Сведения о возможных пострадавших не поступали.

О происшествии рассказали и пользователи группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

«Для Ветеранов похоже это нормой становится, постоянно машины горят», — пишет подписчик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на улице Тамбасова 40 минут тушили «Газель».