Три автомобиля вспыхнули посреди ночи на 2-й Комсомольской

В ночь на воскресенье, 9 августа, в Красносельском районе полыхали три автомобиля: Volkswagen и две легковушки ВАЗ.

Об этом информирует петербургское ГУ МЧС России. По данным ведомства, экстренные службы получили сообщение об автомобильном пожаре в 3.51. Все произошло у дома №40/2 по 2-й Комсомольской улице на юге города.

К ликвидации пожара привлекли девять человек личного состава, а также две единицы специальной техники. Иномарка и два отечественных автомобиля полностью сгорели.

Как уточнили в главке МЧС, пожарные справились с огнем примерно за 10 минут — его потушили в 4.01.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы сообщают о горящем грузовике на проспекте Ветеранов. На месте происшествия работали пять спасателей.