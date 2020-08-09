Разбойники с темным прошлым избили петербуржца на улице Джона Рида

В Невском районе Петербурга произошла драка между мужчиной и двумя незнакомцами. Злоумышленники уже задержаны.

Об этом сообщили в городском главке МВД России. Очевидцы происшествия сообщили в полицию о драке в парке у дома №10 по улице Джона Рида. Сотрудники полиции прибыли на место и сразу же задержали двоих ранее судимых подозреваемых.

Злоумышленники напали на мужчину с кулаками, а после избили металлической трубой. Применив силу они также отобрали мобильный телефон пострадавшего.

В ведомстве отметили, что потерпевшему потребовалась медицинская помощь, он добрался до больницы самостоятельно. Его отпустили на амбулаторное лечение.

Открыто уголовное дело по части 2 статьи 162 КУ РФ о разбое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что конфликт между охранником и мигрантом в кафе в Невском районе закончился стрельбой.