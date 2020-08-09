Конфликт между охранником и мигрантом в кафе в Невском районе закончился стрельбой

Конфликт между охранником и мигрантом в кафе в Невском районе закончился стрельбой
Место происшествия на бульваре Красных Зорь. Фото: google.maps

Охранник кафе в Невском районе выстрелил в приезжего из Средней Азии и скрылся на автомобиле. Сейчас его разыскивает полиция.

По информации петербургского главка МВД России, ранним утром в субботу, 8 августа, в полицию обратился кассир магазина в доме №8/2 на бульваре Красных Зорь. Он сообщил о стрельбе в кафе, которое располагается по соседству в том же доме.

На месте происшествия стражи порядка выяснили, что около 4:40 между охранником заведения и мигрантом произошел конфликт. В ходе словесной перепалки охранник достал пистолет, выстрелил в оппонента и поспешил скрыться на автомобиле.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с линейным переломом височной кости и тяжелым алкогольным отравлением. Несмотря на это, 30-летний мужчина находится в удовлетворительном состоянии.

Открыто уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое петербуржцев отделались «условкой» за стрельбу по нигерийцам в метро.

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