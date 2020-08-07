Двое петербуржцев отделались «условкой» за стрельбу по нигерийцам в метро

В Петербурге Калининский районный суд огласил приговор в отношении двух мужчин. Они признаны виновными в хулиганстве.

Инцидент произошел поздним вечером 1 марта в вагоне метро. По данным следствия, мужчины, находясь в нетрезвом виде, подошли к двум гражданам Нигерии. После они потребовали пассажиров покинуть вагон, используя нецензурную брань и демонстрируя оружие. Потерпевшие вышли, но один из фигурантов все-таки применил оружие, произведя не менее 1 выстрела в сторону мужчин.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, далее фигуранты поджидали потерпевших на другой станции подземки, после чего вновь стали грубо выражаться по поводу их цвета кожи и потребовали покинуть вагон. Затем один из мужчин нанес потерпевшему не менее 4 ударов руками по телу, а другому не менее 5 по голове и рукам.

Суд назначил наказание мужчинам в виде 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель легковушки ответит перед судом за ДТП с мотоциклистом на Бабушкина.