Водитель легковушки ответит перед судом за ДТП с мотоциклистом на Бабушкина

Водитель легковушки ответит перед судом за ДТП с мотоциклистом на Бабушкина
Уголовное дело направлено в Невский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Прокуратура Невского района направила в суд уголовное дело в отношении водителя, сбившего мотоциклиста.

Дорожный инцидент произошел в июле прошлого года. По данным следствия, 23-летний водитель, совершая разворот на улице Бабушкина вне перекрестка на авто марки Lifan, не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. После чего не уступил дорогу мотоциклу Honda CBR600RR, который двигался во встречном направлении.

Как сообщили в прокуратуре города, в результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы. Ему потребовалась медпомощь.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный водитель без прав протаранил три иномарки у «Касторамы» на Дальневосточном. В результате ДТП повреждения получили только транспортные средства.

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Водитель легковушки ответит перед судом за ДТП с мотоциклистом на Бабушкина