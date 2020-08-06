Водитель легковушки ответит перед судом за ДТП с мотоциклистом на Бабушкина

Прокуратура Невского района направила в суд уголовное дело в отношении водителя, сбившего мотоциклиста.

Дорожный инцидент произошел в июле прошлого года. По данным следствия, 23-летний водитель, совершая разворот на улице Бабушкина вне перекрестка на авто марки Lifan, не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу. После чего не уступил дорогу мотоциклу Honda CBR600RR, который двигался во встречном направлении.

Как сообщили в прокуратуре города, в результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы. Ему потребовалась медпомощь.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

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