Грибника с инсультом вывезли из леса в Ленобласти на вертолете

О пропаже грибника сообщила спасателям его супруга. Оказалось, что у мужчины случился инсульт.

Об этом сообщили в правительстве Ленинградской области. Мужчина ушел за грибами в лес в деревне Погостье, что в Кировском районе области. Это произошло в субботу, 8 августа.

Спустя какое-то время он перестал выходить на связь. Встревоженная его пропажей супруга обратилась к спасателям. Сотрудники МЧС отыскали грибника утром в воскресенье, 9 августа. Предварительно, у мужчины случился инсульт — он не мог говорить и двигаться.

Машина скорой помощи не могла добраться до грибника, поскольку он находился в 10 км от дороги. В результате спасатели решили вызвать вертолет.

Мужчину доставили в больницу во Всеволожске.

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