На Киевском шоссе произошло ДТП с «перевертышем»

На Киевском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин. Одна из легковушек перевернулась.

Авария случилась в воскресенье, 9 августа, в Ленобласти. Кадры с места дорожного инцидента очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано перевернутое авто, вторая машина сильно помята. По словам очевидцев, легковушка столкнулась с белой Skoda. К месту дорожно-транспортного происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице произошло два ДТП с расстоянием в километр. Машины не смогли разъехаться на Новоприозерском шоссе.