На Киевском шоссе произошло ДТП с «перевертышем»

На Киевском шоссе произошло ДТП с &#171;перевертышем&#187;
Машина перевернулась. Фото: vk.com/spb_today

На Киевском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин. Одна из легковушек перевернулась.

Авария случилась в воскресенье, 9 августа, в Ленобласти. Кадры с места дорожного инцидента очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано перевернутое авто, вторая машина сильно помята. По словам очевидцев, легковушка столкнулась с белой Skoda. К месту дорожно-транспортного происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице произошло два ДТП с расстоянием в километр. Машины не смогли разъехаться на Новоприозерском шоссе.

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На Киевском шоссе произошло ДТП с «перевертышем»
На Новоприозерском шоссе произошло два ДТП с расстоянием в километр
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