Иномарка влетела в дерево на Ропшинском шоссе

Иномарка влетела в дерево на Ропшинском шоссе
У машины сильно повреждена передняя часть. Фото: vk.com/wall-68471405_13640549

В Петродворцовом районе Северной столицы произошло ДТП с участием иномарки. Легковой автомобиль влетел в дерево.

Дорожный инцидент случился вечером воскресенья, девятого августа, на Ропшинском шоссе. Кадры с места аварии появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

У легковушки сильно повреждена передняя часть. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Киевском шоссе перевернулся легковой автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в одной из групп социальной сети. По их словам, машина столкнулась с белой Skoda.

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