В петербургском магазине нашли пакет с гранатами времен ВОВ

В Кронштадтском районе Петербурга нашли очередные старинные боеприпасы. Они находились в пакете в продуктовом магазине.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 августа, в помещении на улице Комсомола. В пакете лежали четыре гранаты РГ-42 без запалов и два запала к гранатам времен ВОВ.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, находку в этот же день вывезли оперативники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Балтийске двое детей пострадали от взрыва снаряда времен войны. Несовершеннолетних госпитализировали с тяжелыми травмами. В настоящее время осматривается место происшествие. Обстоятельства случившегося устанавливаются.