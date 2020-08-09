В петербургском магазине нашли пакет с гранатами времен ВОВ

В петербургском магазине нашли пакет с гранатами времен ВОВ
Гранаты нашли в продуктовом магазине. Фото: МЧС России

В Кронштадтском районе Петербурга нашли очередные старинные боеприпасы. Они находились в пакете в продуктовом магазине.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 августа, в помещении на улице Комсомола. В пакете лежали четыре гранаты РГ-42 без запалов и два запала к гранатам времен ВОВ.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, находку в этот же день вывезли оперативники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Балтийске двое детей пострадали от взрыва снаряда времен войны. Несовершеннолетних госпитализировали с тяжелыми травмами. В настоящее время осматривается место происшествие. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
боеприпасы кронштадт новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МВД Белоруссии заявило о сохранении контроля на массовых митингах
Спасатели потушили ресторан William Bass на Лиговском
Эпидемиолог назвал сроки второй волны Covid-19 в России
В жилом доме на Светлановском проспекте сгорела кухня
В петербургском магазине нашли пакет с гранатами времен ВОВ
Машины скорой помощи приехали к месту разгона протестующих в Минске
На Лиговском спасатели тушат ресторан William Bass
В Колпино пятеро спасателей за 15 минут потушили Peugeot