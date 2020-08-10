Жители Сибирской улицы грозятся вызвать МЧС из-за сработавшей автосигнализации

Жители Сибирской улицы грозятся вызвать МЧС из-за сработавшей автосигнализации
Во дворе сигналит машина. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Сибирской улице у припаркованной машины сработала сигнализация. По словам местных жителей, легковушка за час «протрезвонила» несколько раз.

Об этом стало известно сегодня ночью, 10 августа. Кадрами места, где слышна непрекращающаяся «трель» авто, очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Час назад начала и уже раз 25 просигналила. Видимо так всю ночь продлится… Сейчас наберу в МЧС», — написала автор записи.

На записи слышно, что звук сигнализации раздается на весь двор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сработавшая сигнализация спугнула домушника, который пробрался в квартиру на Ветеранов.

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