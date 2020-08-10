Ученые из Петербурга разработали способ очистки почв и водоемов от нефти

В дальнейшем разработку планируют использовать в качестве прототипа при создании биопрепаратов для очистки Арктики. Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ

В дальнейшем разработку планируют использовать в качестве прототипа при создании биопрепаратов для очистки Арктики. Фото: пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ

Специалисты Высшей школы технологи и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) создали новый метод ликвидации нефтяных разливов.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства образования и науки РФ, ученые разработали модернизированный биопрепарат, позволяющий ускорить восстановление почв и водоемов, пострадавших от загрязнению нефтью. Наибольшим преимуществом нового средства является тот факт, что для его использованиях ну нужно никаких специальных знаний.

Исследователи уже протестировали свое изобретение на объекте «Савватия» в Архангельской области. За 20 суток эффективность очистки почв от авиационного топлива выросла до 99,2%. На «Станции очистки нефтесодержащих вод» в Кронштадте за год удалось сократить содержание нефтяных отходов в почве на 90%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученым удалось раскрыть тайну передвижения доисторического животного с шеей, в три раза превышающей размером длину тела.