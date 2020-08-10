Жители России рассказали о желаемом размере пенсии

Исследование проведено в июле 2020 года методом социологического опроса в крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек. Фото: Baltphoto

Исследование проведено в июле 2020 года методом социологического опроса в крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек. Фото: Baltphoto

Россияне рассказали, какой размер ежемесячных пенсионных выплат считают удовлетворительным. В среднем по стране эта сумма равняется 59 тысячам рублей.

Мужчины, при этом, рассчитывают на большую пенсию — в 61 тысячу рублей, тогда как женщинам в среднем достаточно 56 тысяч. Наиболее смелые ожидания у маркетологов и студентов — они бы хотели получать 64 и 62 тысячи рублей соответственно. Такими данными располагает ТАСС, согласно результатам опроса, проводимого негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка.

Кроме того, на желаемый размер пенсии влияет регион, в котором проводился опрос. Так, москвичи в старости хотели бы получать 92 тысячи рублей, что на 60% превышает суммы, названные большинством других респондентов. Жители Владивостока хотели бы иметь пенсию в 78 тысяч рублей, а петербуржцы — 70 тысяч. Наиболее скромные ожидания в Ульяновске и Ярославе, жителям которых хватило бы 48 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева заявила о способности прожить на 50 тысяч в месяц.